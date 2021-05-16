Дані щодо ефективності вакцини Pfizer оновили вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154693-dani-schodo-efektyvnosti-vakcyny-pfizer-onovyly-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває, а вчені продовжують досліджувати вплив вакцин на організм людини.

Показник антитіл проти коронавірусу в 3,5 раза вищий у людей, яких вакцинували препаратом Pfizer повторно не через три тижні, як це рекомендують зараз, а через 12. До таких висновків прийшли вчені у новому дослідженні, пише The Guardian.

Зазначається, що вакцина дає надійний захист від коронавірусу незалежно від інтервалу між двома щепленнями. Але збільшення інтервалу дозволяє подовжити захист, оскільки антитіл виробляється більше і вони зникають з організму людини повільніше.

Кількість антитіл після другої дози Pfizer зростає у літніх людей, якщо її введення відкласти до 11−12 тижнів, — кажуть автори дослідження.

В Україні наразі використовують рекомендації щодо введення другої дози препарату Pfizer з інтервалом у три тижні.

Нагадаємо, нова партія вакцини Pfizer/BioNTech прибуде до України вже наступного тижня. Основна частина препарату піде на вакцинацію освітян.

Джерело: The Guardian