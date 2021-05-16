Дані щодо ефективності вакцини Pfizer оновили вчені

Дані щодо ефективності вакцини Pfizer оновили вченіhttps://racurs.ua/ua/n154693-dani-schodo-efektyvnosti-vakcyny-pfizer-onovyly-vcheni.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу у світі триває, а вчені продовжують досліджувати вплив вакцин на організм людини.
Показник антитіл проти коронавірусу в 3,5 раза вищий у людей, яких вакцинували препаратом Pfizer повторно не через три тижні, як це рекомендують зараз, а через 12. До таких висновків прийшли вчені у новому дослідженні, пише The Guardian.
Зазначається, що вакцина дає надійний захист від коронавірусу незалежно від інтервалу між двома щепленнями. Але збільшення інтервалу дозволяє подовжити захист, оскільки антитіл виробляється більше і вони зникають з організму людини повільніше.
Кількість антитіл після другої дози Pfizer зростає у літніх людей, якщо її введення відкласти до 11−12 тижнів, — кажуть автори дослідження.
В Україні наразі використовують рекомендації щодо введення другої дози препарату Pfizer з інтервалом у три тижні.
Нагадаємо, нова партія вакцини Pfizer/BioNTech прибуде до України вже наступного тижня. Основна частина препарату піде на вакцинацію освітян.
Джерело: The Guardian