Чоловік у Києві влаштував стрілянину в автобусі, є поранений. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n154692-cholovik-u-kyievi-vlashtuvav-strilyanynu-v-avtobusi-ie-poranenyy-foto.html

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У Києві через конфлікт із водієм автобусу чоловік влаштував стрілянину в салоні. В результаті водій отримав вогнепальне поранення у груди, його госпіталізували.

Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули постріл. До них підбіг чоловік та розповів, що пасажир автобуса вистрілив у водія, повідомили у прес-службі поліції.

Патрульні взялися переслідувати стрільця — на команди зупинитися той не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали.

Зазначається, що у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. За словами затриманого, водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.