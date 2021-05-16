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Ракурс
Чоловік у Києві влаштував стрілянину в автобусі, є поранений. Фото: Слово і діло

Чоловік у Києві влаштував стрілянину в автобусі, є поранений (ФОТО)

16 тра 2021, 20:09
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У Києві через конфлікт із водієм автобусу чоловік влаштував стрілянину в салоні. В результаті водій отримав вогнепальне поранення у груди, його госпіталізували.

Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули постріл. До них підбіг чоловік та розповів, що пасажир автобуса вистрілив у водія, повідомили у прес-службі поліції.

Патрульні взялися переслідувати стрільця — на команди зупинитися той не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали.

Зазначається, що у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. За словами затриманого, водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.


Джерело: Ракурс


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