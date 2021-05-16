Мужчина в Киеве устроил стрельбу в автобусе, есть раненый. Фото: Слово и дело

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Ракурс

В Киеве из-за конфликта с водителем автобуса мужчина устроил стрельбу в салоне. В результате водитель получил огнестрельное ранение в грудь, его госпитализировали.

Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, когда услышали выстрел. К ним подбежал мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя, сообщили в пресс-службе полиции.

Патрульные начали преследование стрелка — на команды остановиться он не реагировал. Вскоре мужчину догнали и задержали.

Сообщается, что у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. По словам задержанного, водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ.