Украинский язык назвал «фашистским» преподаватель на Одесчине. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n154691-ukrainskiy-yazyk-nazval-fashistskim-prepodavatel-na-odeschine.html

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Языковой скандал разгорелся в городе Черноморск в Одесской области. Преподаватель специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский «языком оккупантов и фашистов».

Я не понимаю вашего собачьего языка, пожалуйста, пишите на белорусском или русском языках. Для меня этот ваш украинский язык — язык оккупантов и фашистов, — такое заявление он сделал в Facebook при обсуждении новых правил государственного языка.

По словам заместителя директора по образовательной работе колледжа Натальи Федоровой, в учебном заведении не намерены терпеть подобные высказывания преподавателя.

Руководство колледжа не будет относиться терпимо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках, — сказала она в комментарии журналистам.

Напомним, апелляционный суд признал противоправным и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым отменялось новое украинское правописание, утвержденное правительством 22 мая 2019 года.