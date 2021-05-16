«Мовою фашистів» назвав українську викладач на Одещині. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n154691-movou-fashystiv-nazvav-ukrayinsku-vykladach-na-odeschyni.html

Ракурс

Мовний скандал розгорівся в місті Чорноморськ в Одеській області. Викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мовою «окупантів і фашистів».

Я не розумію вашої собачої мови, будь ласка, пишіть білоруською чи російською мовами. Для мене ця ваша українська мова — мова окупантів та фашистів, — таку заяву він зробив у Facebook під час обговорення нових правил державної мови.

За словами заступниці директора з освітньої роботи коледжу Наталії Федорової, в навчальному закладі не мають наміру терпіти подібні висловлювання викладача.

Керівництво коледжу не буде ставитися терпимо до таких висловлювань. Неприйнятно, що викладач нашої установи публічно робить такі висловлювання. Ми поговоримо з дітьми в тих групах, де він викладає, і з’ясуємо, чи пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках, — сказала вона в коментарі журналістам.

Нагадаємо, апеляційний суд визнав протиправним та скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасовувався новий український правопис, схвалений урядом 22 травня 2019 року.