Апеляційний суд визнав протиправним рішення про скасування нового правопису, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n154454-novyy-pravopys-zalyshaietsya-apelyaciynyy-sud-skasuvav-rishennya-oask.html

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Апеляційний суд визнав протиправним та скасував рішення Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), яким скасовувався новий український правопис, схвалений урядом 22 травня 2019 року.

Тобто, норми правопису 2019 року залишаються чинними. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомило Міністерство юстиції.

Тобто, апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено, — зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць. — Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, — можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що ОАСК ухвалив рішення, яким визнав протиправною та нечинною постанову Кабміну про новий український правопис. На думку суду, уряд тоді «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

У березні Мін’юст подав на це рішення апеляцію.