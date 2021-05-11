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Ракурс
Апелляционный суд признал противоправным решение об отмене нового правописания, фото: «Суспільне»

Новое правописание остается — Апелляционный суд отменил решение ОАСК

11 мая 2021, 16:06
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Апелляционный суд признал противоправным и отменил решение Окружного админсуда Киева (ОАСК), которым отменялось новое украинское правописание, утвержденное правительством 22 мая 2019 года.

То есть, нормы правописания 2019 года остаются в силе. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщило Министерство юстиции.

То есть, апелляция Кабинет Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена, — отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. — Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, — можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года.

В конце января этого года стало известно, что ОАСК принял решение, которым признал противоправным и недействительным постановление Кабмина о новом украинском правописании. По мнению суда, правительство тогда «действовало за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства».


В марте Минюст подал на это решение апелляцию.

Напомним, новое правописание украинского языка вступило в силу 3 июня 2019 года.

Источник: Ракурс


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