Апелляционный суд признал противоправным решение об отмене нового правописания, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n154454-novoe-pravopisanie-ostaetsya-apellyacionnyy-sud-otmenil-reshenie-oask.html

Ракурс

Апелляционный суд признал противоправным и отменил решение Окружного админсуда Киева (ОАСК), которым отменялось новое украинское правописание, утвержденное правительством 22 мая 2019 года.

То есть, нормы правописания 2019 года остаются в силе. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщило Министерство юстиции.

То есть, апелляция Кабинет Министров Украины по этому делу полностью удовлетворена, — отметила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. — Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, — можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года.

В конце января этого года стало известно, что ОАСК принял решение, которым признал противоправным и недействительным постановление Кабмина о новом украинском правописании. По мнению суда, правительство тогда «действовало за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства».

В марте Минюст подал на это решение апелляцию.

Напомним, новое правописание украинского языка вступило в силу 3 июня 2019 года.