Данные об эффективности вакцины Pfizer обновили ученые. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается, а ученые продолжают исследовать влияние вакцин на организм человека.

Показатель антител против коронавируса в 3,5 раза выше у людей, которых вакцинировали препаратом Pfizer повторно не через три недели, как это рекомендуют сейчас, а через 12. К таким выводам пришли ученые в новом исследовании, пишет The Guardian.

Отмечается, что вакцина дает надежную защиту от коронавируса независимо от интервала между двумя прививками. Но увеличение интервала позволяет продолжить защитный эффект, поскольку антител вырабатывается больше и они исчезают из организма медленнее.

Количество антител после второй дозы Pfizer возрастает у пожилых людей, если ее введение отложить до 11−12 недель, — говорят авторы исследования.

В Украине сейчас используют рекомендации о введении второй дозы препарата Pfizer с интервалом в три недели.

Напомним, новая партия вакцины Pfizer/BioNTech прибудет в Украину на следующей неделе. Основная часть препарата пойдет на вакцинацию работников образования.

Источник: The Guardian