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Ракурс
Курс долара стрімко падає – скільки коштує валюта. Фото: Слово і діло

Курс долара стрімко падає — скільки коштує валюта (ІНФОГРАФІКА)

18 тра 2021, 10:31
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Курс долара в Україні й далі падає — станом на 18 травня валюта коштує 27,55 грн.

Таким чином долар подешевшав на 6 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані НБУ.

Євро коштує 33,44 грн, валюта подешевшала на 4 копійки.

Понеділок на валютному ринку знову пройшов у протистоянні курсових інтересів великих гравців. Загалом «перемогу» знову здобули покупці.


Пропозиція майже весь день перевищувала попит, чим періодично і користувалися ті з небагатьох покупців, в яких було досить вільної гривні й головне — часу. Вони не поспішали з укладенням угод, розраховуючи на зниження котирувань.

Нацбанк у торгах участі не брав, хоча продавці були б раді його виходу з купівлею. Особливо — у другій половині дня, коли попит майже повністю був відсутній.

Джерело: Ракурс


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