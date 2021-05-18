Курс долара стрімко падає – скільки коштує валюта. Фото: Слово і діло

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Курс долара в Україні й далі падає — станом на 18 травня валюта коштує 27,55 грн.

Таким чином долар подешевшав на 6 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані НБУ.

Євро коштує 33,44 грн, валюта подешевшала на 4 копійки.

Понеділок на валютному ринку знову пройшов у протистоянні курсових інтересів великих гравців. Загалом «перемогу» знову здобули покупці.

Пропозиція майже весь день перевищувала попит, чим періодично і користувалися ті з небагатьох покупців, в яких було досить вільної гривні й головне — часу. Вони не поспішали з укладенням угод, розраховуючи на зниження котирувань.

Нацбанк у торгах участі не брав, хоча продавці були б раді його виходу з купівлею. Особливо — у другій половині дня, коли попит майже повністю був відсутній.