Курс валют – долар впав, а євро подорожчало

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Курс долара в Україні станом на 17 травня впав, а курс євро виріс.

Долар коштує 27,61 грн — він подешевшав на 2 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані НБУ.

Натомість євро коштує 33,48 грн, валюта подорожчала на 11 копійок.

Не враховуючи погашень відсотків за кількома випусками 17 травня, Мінфіну необхідно погасити тільки 19 травня гривневих паперів на суму понад 13,5 млрд грн з урахуванням відсотків.

Попередній аукціон 11 травня пройшов відверто слабо — було продано ОВДП всього на 1,427 млрд грн. І від того, як пройде аукціон цього тижня і куди інвестори спрямують одержувані 13,5 млрд грн 19 травня, багато в чому залежить ситуація на ресурсному, фондовому і валютних ринках до кінця весни.

Інвестори чекають від Мінфіну нових поступок щодо дохідності. Чиновники, звичайно, не горять бажанням її підвищувати й торг за дохідністю між потенційними покупцями ОВДП і Мінфіном тільки посилюється.

На аукціоні 18 травня дохідність за гривневими паперами складе від 9% до 12,40% річних, залежно від термінів обігу облігацій, в доларі — до 3,9% річних і в євро — близько 2,5% річних. А загальний обсяг розміщення ОВДП складе від 6,3 млрд до 11,4 млрд у гривневому еквіваленті.