Оскорблявшего украинский язык преподавателя уволили на Одесчине

Преподаватель. Фото: Думская

https://racurs.ua/n154765-oskorblyavshego-ukrainskiy-yazyk-prepodavatelya-uvolili-na-odeschine.html

Ракурс

Преподаватель на Одесчине обозвал украинский язык «псячим», и добавил, что это язык фашистов и оккупантов.

За такие высказывания его уволили из колледжа, где он преподавал. Об этом сообщает «Думская».

Сам Александр Макаренко, который спровоцировал скандал своими высказываниями, не признает своей вины. Он уточнил, что «псячей мовой» обозвал суржик — смесь украинского и русского языков, а скандал раздули провокаторы.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандал разгорелся в социальных сетях из-за высказывания преподавателя спецдисциплин Черноморского морского специализированного колледжа ОНМУ Александра Макаренко, который назвал государственный язык «псячей мовой» в комментариях на Facebook.

Источник: Думская