Кличко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154792-meni-ne-smishno-klychko-pro-kuryoz-z-obshukom-video.html

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Віталій Кличко, мер Києва, вважає «не смішним» те, що силовики нібито переплутали його будинок із сусідом, якого підозрюють у контрабанді пального.

Сам Кличко заявляє, що на нього чинять психологічний тиск через політику щодо коронавірусу, яку проводить міський голова. Про це він заявив журналістам «Української правди».

Мер Києва стверджує, що правоохоронці проводили обшук двома поверхами нижче, але по камерах спостереження вдалося засікти, що вони дзвонили у квартиру й цікавилися його місцезнаходженням. Цей інцидент політик розцінив як пряму спробу влади вплинути на його рішення.

Це тиск обумовлений тим, що комусь не подобаються мої заяви про необхідність введення локдауну, коли в нас лікарні переповнені, — резюмував Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інцидент із перебуванням силовиків у будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко, обговорюється в суспільстві. Міський голова повідомив, що «детективні події розгортаються дедалі абсурдніше».

Кличко написав у своїй сторінці у Фейсбук, що камера відеоспостереження, встановлена на його поверсі, зафіксувала, що слідчі й силовики дзвонили та стукали у двері квартири мера. Силовики раніше пояснили Кличку, що квартира, до якої начебто насправді приходили з обшуком, перебуває на два поверхи нижче від квартири мера.

Джерело: Українська правда