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Ракурс
126-кілограмовий футболіст з'явився в Китаї – як він грає

126-кілограмовий футболіст з’явився в Китаї — як він грає (ФОТО)

18 тра 2021, 14:22
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Курйозний випадок стався в Китаї — мільйонер Хе Шихуа купив футбольний клуб другого дивізіону «Цзибо Куджи» і тепер там грає його 126-кілограмовий син.

Бізнесмен змусив головного тренера команди включати в основний склад свого сина. Про це повідомляє NewsLine.

На вимогу мільйонера його син повинен в кожному матчі проводити на полі 90 хвилин, а також виконувати стандартні положення і пенальті. Користувачі мережі висміяли фото, на якому футболіст подає кутовий.

Після п’яти матчів «Цзибо Куджи» набрав одне очко і посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату. Команда забила два м’ячі та пропустила десять у свої ворота.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіянка задушила свого співмешканця, сівши йому на шию. Вага жінки становила понад 100 кг при зрості нижче середнього.

Джерело: NewsLine

Джерело: Ракурс


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