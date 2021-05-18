126-кілограмовий футболіст з'явився в Китаї – як він грає

https://racurs.ua/ua/n154791-126-kilogramovyy-futbolist-z-yavyvsya-v-kytayi-yak-vin-graie-foto.html

Ракурс

Курйозний випадок стався в Китаї — мільйонер Хе Шихуа купив футбольний клуб другого дивізіону «Цзибо Куджи» і тепер там грає його 126-кілограмовий син.

Бізнесмен змусив головного тренера команди включати в основний склад свого сина. Про це повідомляє NewsLine.

На вимогу мільйонера його син повинен в кожному матчі проводити на полі 90 хвилин, а також виконувати стандартні положення і пенальті. Користувачі мережі висміяли фото, на якому футболіст подає кутовий.

Після п’яти матчів «Цзибо Куджи» набрав одне очко і посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату. Команда забила два м’ячі та пропустила десять у свої ворота.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіянка задушила свого співмешканця, сівши йому на шию. Вага жінки становила понад 100 кг при зрості нижче середнього.

Джерело: NewsLine