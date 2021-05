Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: Istock

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня та герцог Сассекські, взяли участь в зйомках серіалу про психічне здоров’я разом з Опрою Вінфрі, якій подружжя давало скандальне інтерв’ю.

У серіалі також з’явився маленький син подружжя — Арчі. Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Apple TV+.





Повідомляється, що у новому документальному серіалі про психічне здоров’я The Me You Can’t See («Той я, якого ти не бачиш») глядачам демонструватимуть різні історії людей з усього світу. Зокрема, своїм досвідом зростання в королівській родині хоче поділитись принц Гаррі.

Це своєрідний серіал, в основі якого лежать історії, націлені на пошук істини, розуміння і співчуття. Йдеться про людей, наш досвід і про те, чому ми так себе почуваємо, — йдеться в описі відео.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі розкритикував методи виховання свого батька — принца Чарльза. Він заявив, що зростання в королівській родині принесло йому лише «генетичний біль і страждання».