Меган Маркл и принц Гарри. Фото: IStock

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, приняли участие в съемках сериала о психическом здоровье вместе с Опрой Уинфри, которой супруги давали скандальное интервью.

В сериале также появился маленький сын супругов — Арчи. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Apple TV+.





Сообщается, что в новом документальном сериале о психическом здоровье The Me You Can not See («Тот я, которого ты не видишь») зрителям продемонстрируют различные истории людей со всего мира. В частности, своим опытом взросления в королевской семье хочет поделиться принц Гарри.

Это своеобразный сериал, в основе которого лежат истории, нацеленные на поиск истины, понимания и сочувствия. Речь идет о людях, нашем опыте, и о том, почему мы так себя чувствуем, — говорится в описании видео.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри раскритиковал методы воспитания своего отца — принца Чарльза. Он заявил, что взросление в королевской семье принесло ему только «генетическую боль и страдания».