Меган Маркл и принц Гарри снялись в сериале — в сеть «слили» трейлер (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154790-megan-markl-i-princ-garri-snyalis-v-seriale-v-set-slili-treyler-video.htmlРакурс
Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, приняли участие в съемках сериала о психическом здоровье вместе с Опрой Уинфри, которой супруги давали скандальное интервью.
В сериале также появился маленький сын супругов — Арчи. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Apple TV+.
Сообщается, что в новом документальном сериале о психическом здоровье The Me You Can not See («Тот я, которого ты не видишь») зрителям продемонстрируют различные истории людей со всего мира. В частности, своим опытом взросления в королевской семье хочет поделиться принц Гарри.
Это своеобразный сериал, в основе которого лежат истории, нацеленные на поиск истины, понимания и сочувствия. Речь идет о людях, нашем опыте, и о том, почему мы так себя чувствуем, — говорится в описании видео.
Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри раскритиковал методы воспитания своего отца — принца Чарльза. Он заявил, что взросление в королевской семье принесло ему только «генетическую боль и страдания».