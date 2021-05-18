126-килограммовый футболист появился в Китае – как он играет

https://racurs.ua/n154791-126-kilogrammovyy-futbolist-poyavilsya-v-kitae-kak-on-igraet-foto.html

Ракурс

Курьезный случай произошел в Китае — миллионер Хэ Шихуа купил футбольный клуб второго дивизиона «Цзыбо Куджу» и теперь там играет его 126-килограммовый сын.

Бизнесмен заставил главного тренера команды включать в основной состав своего сына. Об этом сообщает NewsLine.

По требованию миллионера его сын должен в каждом матче проводить на поле 90 минут, а также исполнять стандартные положения и пенальти. Пользователи сети высмеяли фото, на котором футболист подает угловой.

После пяти матчей «Цзыбо Куджу» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Команда забила два мяча и пропустила десять в свои ворота.

Напомним, ранее мы сообщали, что россиянка задушила своего сожителя, сев ему на шею. Вес женщины составлял более 100 кг при росте ниже среднего.

Источник: NewsLine