Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
126-килограммовый футболист появился в Китае – как он играет 

126-килограммовый футболист появился в Китае — как он играет (ФОТО)

18 мая 2021, 14:22
999

Курьезный случай произошел в Китае — миллионер Хэ Шихуа купил футбольный клуб второго дивизиона «Цзыбо Куджу» и теперь там играет его 126-килограммовый сын.

Бизнесмен заставил главного тренера команды включать в основной состав своего сына. Об этом сообщает NewsLine.

По требованию миллионера его сын должен в каждом матче проводить на поле 90 минут, а также исполнять стандартные положения и пенальти. Пользователи сети высмеяли фото, на котором футболист подает угловой.

После пяти матчей «Цзыбо Куджу» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Команда забила два мяча и пропустила десять в свои ворота.


Напомним, ранее мы сообщали, что россиянка задушила своего сожителя, сев ему на шею. Вес женщины составлял более 100 кг при росте ниже среднего.

Источник: NewsLine

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров