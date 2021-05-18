Гроза та сильний вітер – погода в Україні 19 травня. Фото: kyiv.depo.ua

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Погода в Україні в середу, 19 травня, очікується з дощами та грозами.

Найпрохолодніше буде у західних областях, найтепліше — на півдні та сході, повідомляє Укргідрометцентр.

Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов 19 травня. У західних, південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

Погода в Києві очікується з дощем, також прогнозують грози. Температура вночі буде 11−13° вище нуля, вдень — 17−19° тепла.

Погода в Харкові також буде дощовою. Вночі очікується 11−13° вище нуля, температура вдень становитиме 17−19° з позначкою плюс.

Погода у Львові прогнозується з дощем та грозами. Температура повітря вночі становитиме 9−11° тепла, вдень — 15−17° з позначкою плюс.

Погода в Одесі також буде з дощем протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть12−14° з позначкою плюс, вдень очікується 20−22° вище нуля.

Погода в Карпатах очікується похмура, прогнозують дощі. Вночі температура буде 9−11° з позначкою плюс, вдень буде тепліше — 17−19° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 травня буде неспокійною, протягом дня очікуються невеликі збурення.