Как будет работать закон о продаже земли на электронных аукционах. Фото: bilozerka.info

https://racurs.ua/n154824-prodaja-selhozugodiy-na-elektronnyh-torgah-kak-eto-budet-rabotat.html

Ракурс

Закон о продаже земли через электронные аукционы 18 мая приняла Верховная Рада.

Парламентарии поддержали принятие законопроекта № 2195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы». Новый закон предусматривает изменение процедуры проведения земельных торгов.

Изменения предусматривают, что земельные торги буду обязательны, в случае:

продажа или передача в пользование земельных участков государственной или коммунальной собственности;

продажа земельных участков сельхозназначения всех форм собственности;

продажа земельных участков, прав эмфитевзиса, суперфиция на них исполнителями во время выполнения решений.

Земельные торги будут проводиться в форме электронного аукциона в режиме реального времени. Победит на торгах тот, кто предложит самую высокую цену за землю.

Владелец участка должен уведомить субъекта преимущественного права на покупку земли (например, арендатора) за 30 дней до проведения торгов. При этом подпись на таком сообщении заверяется нотариально.

Участник торгов обязан внести регистрационный взнос (600 грн в 2021 году) и гарантийный взнос (30% от стартовой цены за землю). При этом, в случае проигрыша на торгах, гарантийный взнос участнику возвращается, а вот регистрационный нет. Победитель торгов подписывает протокол торгов и договор, а также оплачивает полную цену за землю и стоимость расходов на подготовку лота к продаже.

Законопроект предусматривает, что земельные торги будут проводиться исключительно на государственных площадках.

Напомним, законопроект о земельных торгах предусматривает, что объявления об аукционе и документы на лот автоматически будут отображаться в Едином государственном портале земельных торгов. Аукционы будут проводить онлайн в режиме реального времени в единой электронной торговой системе.