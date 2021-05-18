Какие страны больше всего загрязняют океаны пластиком, установили ученые

Загрязнение океанов пластиком. Фото: nat-geo.ru

https://racurs.ua/n154823-kakie-strany-bolshe-vsego-zagryaznyaut-okeany-plastikom-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Океаны планеты Земля становятся все более загрязненными отходами из пластмассы.

Ежегодно в океаны попадает около 2,7 млн т пластика. Международная группа ученых, проанализировав данные, обнаружила, что до 80% всех пластмасс поступают в океан из городских районов Юго-Восточной Азии и Западной Африки через реки. Об этом сообщает ресурс Phys.org.

Ученые обнаружили, что существует три основных фактора, которые сильно влияют на перемещение пластика: погода (ветер с осадками), способ использования земли рядом с рекой и ее география и расстояние, которое пластик должен преодолеть, чтобы добраться к морю.

Выяснилось, что именно с Филиппин в океаны попадает больше всего пластика. За 12 месяцев в этом государстве в 4 тыс. 840 рек сбрасывается около 356 тыс. т мусора. На втором месте находится Индия с 126 тыс. 513 т мусора в год, Малайзия из 73 тыс. 98 т ежегодно и Китай с 70 тыс. 707 т в год.

Ранее исследователи считали, что больше всего пластика в океаны попадает из маленьких рек в городских районах, а не из широких рек, которые могут разливаться на всю страну. Новое исследование показало, что река Пасиг на Филиппинах является крупнейшим источником океанских пластмасс.

Напомним, ученые из Южной Кореи обнаружили новый вид жука, личинки которого способны утилизировать отходы из пластика. Жук, получивший название Plesiophthophthalmus davidis, обитает в Центральной Азии. Насекомое способно разлагать полистирол и эта способность связана с бактериями рода Серратия, которые находятся в его кишечной флоре.

Источник: Phys.org