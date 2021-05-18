В чем обвиняют главу КСУ Александра Тупицкого. Фото: УП

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Дело главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого завершили расследовать.

Офис генерального прокурора сообщил о завершении следствия по этому делу, а прокуроры считают, что доказательств достаточно для передачи дела в суд. Защитникам Тупицкого открыли материалы уголовного дела для ознакомления в порядке ст. 290 (открытие материалов другой стороне) УПК Украины. После завершения процедуры ознакомления, Тупицкому вручат обвинительный акт, который будет направлен в суд.

Из определений, размещенных в Едином реестре досудебных расследований вытекает, что Тупицкого обвинят в том, что, будучи на должности главы КСУ, в октябре 2018 года он пытался подкупить свидетеля по уголовному делу отказаться от дачи показаний. Следствие считает, что Тупицкий поступил так в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который еще с 2017 года скрывается от правоохранителей.

Кроме того, по мнению следствия, Тупицкий намеренно давал ложные показания следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины для создания искусственных доказательств защиты по особо тяжкому преступлению, связанному с завладением активами Донецкой компании «Зуевский энергомеханический завод».

Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины. Доказательства виновности судьи подкреплены большим количеством выводов экспертиз и показаний свидетелей.

Причастность главы КСУ к совершению преступлений была установлена в рамках расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах.

Напомним, 13 мая Государственное бюро расследований пришло с обысками к Александру Тупицкому, указ о назначении которого председателем КСУ президент Владимир Зеленский отменил в марте. Обыск проходил по месту жительства Тупицкого.