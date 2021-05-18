У чому звинувачують голову КСУ Олександра Тупицького. Фото: УП

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Справу голови Конституційного суду України Олександра Тупицького завершили розслідувати.

Офіс генерального прокурора повідомив про завершення слідства у цій справі, а прокурори вважають, що доказів достатньо для передачі справи до суду. Захисникам Тупицького відкрили матеріали кримінальної справи для ознайомлення в порядку ст. 290 (відкриття матеріалів іншій стороні) КПК України. Після завершення процедури ознайомлення, Тупицькому вручать обвинувальний акт, який буде направлений до суду.

З ухвал, розміщених в Єдиному реєстрі досудових розслідувань випливає, що Тупицького звинуватять у тому, що будучи на посаді голови КСУ, в жовтні 2018 року він намагався підкупити свідка в кримінальній справі відмовитися від дачі показань. Слідство вважає, що Тупицький вчинив так в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, який ще з 2017 року переховується від правоохоронців.

Крім того, на думку слідства, Тупицький умисно давав неправдиві свідчення слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України для створення штучних доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину, пов’язаного із заволодінням активами Донецької компанії «Зуївський енергомеханічний завод».

Тупицького підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та ст. 386 (перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Докази винуватості судді підкріплені великою кількістю висновків експертиз та показань свідків.

Причетність голови КСУ до скоєння злочинів було встановлено в рамках розслідування злочинів, скоєних у зв’язку з масовими протестами в 2013—2014 роках.

Нагадаємо, 13 травня Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою КСУ президент Володимир Зеленський скасував у березні. Обшук проходив за місцем проживання Тупицького.