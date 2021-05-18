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Ракурс
До осені не буде нових кадрових перестановок у Кабміні. Фото: akcenty.com.ua

Чи будуть нові звільнення міністрів найближчим часом, розповів Арахамія (ВІДЕО)

18 тра 2021, 19:30
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Кадрові зміни у Кабінеті міністрів України до осені 2021 року не заплановані.

При цьому може змінитися керівництво деяких великих державних компаній. Про це 18 травня журналістам у Верховній Раді заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Станом на зараз, я скажу, що мій прогноз — до осені не буде ніяких міністерських змін. Можуть бути якісь кадрові зміни у великих підприємствах, але в міністерствах я не прогнозую, — зазначив він, але не назвав, на яких саме державних підприємствах будуть кадрові перестановки.


Нагадаємо, 18 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради 292 голосами звільнили з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Також парламент розглянув заяви про відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія та економіки Ігоря Петрашка.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, новому очільнику МОЗ поставлять жорсткі дедлайни у виконанні завдань, які не встиг виконати Степанов. Їх потрібно буде виконати якомога швидше.

Джерело: Ракурс


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