До осені не буде нових кадрових перестановок у Кабміні. Фото: akcenty.com.ua

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Кадрові зміни у Кабінеті міністрів України до осені 2021 року не заплановані.

При цьому може змінитися керівництво деяких великих державних компаній. Про це 18 травня журналістам у Верховній Раді заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Станом на зараз, я скажу, що мій прогноз — до осені не буде ніяких міністерських змін. Можуть бути якісь кадрові зміни у великих підприємствах, але в міністерствах я не прогнозую, — зазначив він, але не назвав, на яких саме державних підприємствах будуть кадрові перестановки.



Нагадаємо, 18 травня на позачерговому засіданні Верховної Ради 292 голосами звільнили з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Також парламент розглянув заяви про відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія та економіки Ігоря Петрашка.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, новому очільнику МОЗ поставлять жорсткі дедлайни у виконанні завдань, які не встиг виконати Степанов. Їх потрібно буде виконати якомога швидше.