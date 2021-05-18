Степанов почув рішення Ради щодо його відставки, фото — Главком

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Рада 18 травня позачергово зібралася, аби «почистити» Кабінет міністрів Дениса Шмигаля. Окремо нардепи розглядали відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За відставку Степанова у сесійній залі знайшлося 292 голоси.

Якщо його колеги по уряду Ігор Петрашко і Владислав Криклій самостійно написали заяви про відставку і в Раду надійшло подання від прем'єр-міністра, то Степанов відмовився йти з посади добровільно, а за нього заступилася частина медичної спільноти.

Прем'єр Шмигаль з трибуни Верховної Ради розкритикував роботу Степанова і, по суті, підтвердив, що міністр часто надавав неточну інформацію щодо вакцинації.

17 травня фракція «Слуга народу» не змогла визначитися із голосуванням про відставку Степанова. Аналогічне рішення ухвалив й профільний комітет парламенту — визначитися щодо очільника МОЗ в сесійній залі.

Водночас «слуги» вже підшукали заміну Степанову у МОЗ. Новим міністром може стати Віктор Ляшко, головний санлікар України.