Степанов услышал решение Рады об отставке

https://racurs.ua/n154807-stepanov-uslyshal-reshenie-rady-ob-otstavke.html

Ракурс

Рада 18 мая вне очереди собралась, чтобы «почистить» Кабинет министров Дениса Шмыгаля. Отдельно нардепы рассматривали отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

За отставку Степанова в сессионном зале нашлось 292 голоса.

Если его коллеги по правительству Игорь Петрашко и Владислав Криклий самостоятельно написали заявления об отставке и в Раду поступило представление от премьер-министра, то Степанов отказался уходить добровольно, за него вступилась также часть медицинского сообщества.

Премьер Шмыгаль с трибуны Верховной Рады раскритиковал работу Степанова и, по сути, подтвердил, что министр часто предоставлял неточную информацию о вакцинации.

17 мая фракция «Слуга народа» не смогла определиться с голосованием об отставке Степанова. Аналогичное решение принял и профильный комитет парламента.

В то же время «слуги» уже подыскали замену Степанову в Минздраве. Новым министром может стать Виктор Ляшко, главный санврач Украины.