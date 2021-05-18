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Степанов услышал решение Рады об отставке
Степанов услышал решение Рады об отставкеhttps://racurs.ua/n154807-stepanov-uslyshal-reshenie-rady-ob-otstavke.htmlРакурс
Рада 18 мая вне очереди собралась, чтобы «почистить» Кабинет министров Дениса Шмыгаля. Отдельно нардепы рассматривали отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
За отставку Степанова в сессионном зале нашлось 292 голоса.
Если его коллеги по правительству Игорь Петрашко и Владислав Криклий самостоятельно написали заявления об отставке и в Раду поступило представление от премьер-министра, то Степанов отказался уходить добровольно, за него вступилась также часть медицинского сообщества.
Премьер Шмыгаль с трибуны Верховной Рады раскритиковал работу Степанова и, по сути, подтвердил, что министр часто предоставлял неточную информацию о вакцинации.
17 мая фракция «Слуга народа» не смогла определиться с голосованием об отставке Степанова. Аналогичное решение принял и профильный комитет парламента.
В то же время «слуги» уже подыскали замену Степанову в Минздраве. Новым министром может стать Виктор Ляшко, главный санврач Украины.
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