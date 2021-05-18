Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов. Фото: ki.ill.in.ua

https://racurs.ua/n154816-okkupanty-obstrelyali-pozicii-vsu-iz-jilyh-rayonov-donecka-karta.html

Ракурс

Российские оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

Кремлевские наемники ведут огонь из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины. Таким образом враг нарушает нормы Международного гуманитарного права, подвергают опасности мирных жителей и несут угрозу разрушения критических объектов инфраструктуры. Об этом 18 мая сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 17 мая незаконные вооруженные формирования обстреляли позиций подразделений украинской армии в районе населенного пункта Пески. Оккупанты били из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка и его пригорода.

Установлено, что боевики обустроили позиции на площадках и во дворах рядом с жилыми домами. Кроме того, один из минометов расположили в непосредственной близости от Донецкой городской клинической больницы № 21. Таким образом враг провоцировал подразделения ООС на открытие огня в ответ.

Также марионетки Кремля распространяли фейки об «обстрелах» со стороны украинских военных.

Напомним, 16 мая боевики обстреляли окрестности Катериновки из реактивного пехотного огнемета. Такие огнеметы состояли на вооружении российской армии и применялись во время чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.