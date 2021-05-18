В доме, где живет Виталий Кличко, проходили обыски, скриншот видео

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В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили, почему сегодня, 18 мая, ее сотрудники звонили в дверь квартиры, в которой проживает мэр Киева Виталий Кличко, а также в двери его соседей.

В спецслужбе утверждают, что таким образом пытались получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов, которые разместились в квартире, расположенной в этом же здании. Об этом в СБУ сообщили в комментарии изданию «Украинская правда».

В СБУ уверяют, что, среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения снаружи и внутри дома, чтобы подтвердить причастность фигурантов производства к помещениям, расположенным на соответствующем этаже.

В спецслужбе отмечают, что в двери квартиры Кличко и его соседей никто не врывался, о чем свидетельствует обнародованное мэром Киева видео.

Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и не дождавшись ответа пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства, — отмечают в СБУ. — СБУ действует исключительно в рамках и способом, определенным законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан.



Напомним, Кличко считает сегодняшние события психологическим давлением на него, из-за осуществляемой политики в отношении эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: «Украинская правда»