Видео Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n154802-klichko-obnarodoval-video-s-kamer-nabludeniya.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, обнародовал записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как отряд силовиков звонит в его квартиру, и в квартиру его соседки.

По версии Кличко, видео является доказательством того, что силовики приходили именно к нему. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы живущих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее надо готовиться, — заявил мэр столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Кличко считает «не смешным» то, что силовики якобы перепутали его дом с соседом, которого подозревают в контрабанде топлива. Мэр Киева заявляет, что на него оказывают психологическое давление из-за политики по коронавирусу, которую проводит городской голова.