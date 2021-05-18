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Ракурс
Видео Кличко. Фото: Facebook

Кличко обнародовал видео с камер наблюдения

18 мая 2021, 15:52
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Виталий Кличко, мэр Киева, обнародовал записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как отряд силовиков звонит в его квартиру, и в квартиру его соседки.

По версии Кличко, видео является доказательством того, что силовики приходили именно к нему. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.


Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы живущих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее надо готовиться, — заявил мэр столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Кличко считает «не смешным» то, что силовики якобы перепутали его дом с соседом, которого подозревают в контрабанде топлива. Мэр Киева заявляет, что на него оказывают психологическое давление из-за политики по коронавирусу, которую проводит городской голова.

Источник: Ракурс


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