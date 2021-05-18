Киев накрыла сильная гроза с градом, фото:

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В Киев сегодня, 18 мая, пришла сильная гроза с градом.

Также в городе наблюдаются шквальный ветер и град, сообщает агентство «РБК-Украина».

Сильный ливень, в частности, наблюдается на киевском Подоле, где дорогу залило водой. Также значительные осадки зафиксированы в центральной части города.

Гроза уже привела к осложнению дорожной обстановки в столице — в ряде районов Киева наблюдаются пробки.

Синоптики предупреждают, что в течение 19−20 мая в столице будет дождливая погода, сообщает «Главком».

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Киеве могут выпасть сразу 60% месячных осадков. В «Киевавтодоре» уже дали задание гидрослужбам работать в усиленном режиме.

Напомним, в Украине завтра, 19 мая, ожидаются дожди и грозы в ряде регионов.

Источник: «РБК-Украина», «Главком»