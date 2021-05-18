Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Киев накрыла сильная гроза с градом, фото:

Сильная гроза с градом накрыла Киев (ВИДЕО)

18 мая 2021, 15:43
999

В Киев сегодня, 18 мая, пришла сильная гроза с градом.

Также в городе наблюдаются шквальный ветер и град, сообщает агентство «РБК-Украина».

Сильный ливень, в частности, наблюдается на киевском Подоле, где дорогу залило водой. Также значительные осадки зафиксированы в центральной части города.

Гроза уже привела к осложнению дорожной обстановки в столице — в ряде районов Киева наблюдаются пробки.

Синоптики предупреждают, что в течение 19−20 мая в столице будет дождливая погода, сообщает «Главком».

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в Киеве могут выпасть сразу 60% месячных осадков. В «Киевавтодоре» уже дали задание гидрослужбам работать в усиленном режиме.


Напомним, в Украине завтра, 19 мая, ожидаются дожди и грозы в ряде регионов.

Источник: «РБК-Украина», «Главком»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров