Мавзолей. Фото: Суспільне

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Мавзолей за 3 млн долларов построил для себя генеральный директор аграрного предприятия ООО «Земля и воля» Леонид Яковишин в Чернигове.

Усыпальница агрария будет доступна для посещения ежедневно, кроме выходных. Об этом он заявил журналистам «Суспільного».





По словам Яковишина, на строительство ушло 10 лет. Только саркофаг, в котором будет лежать тело мужчины, обошелся ему в 150 тыс. дол., он весит 23 тонны. В частности, одна из крышек саркофага сделана из красного гранита весом в 2,5 тонны.



Сейчас строительство мавзолея уже находится на заключительном этапе, оно обошлось украинскому бизнесмену в 3 млн долл. Немало средств бизнесмена ушло на четыре позолоченные скульптуры мужчины — на них он предстает в разном возрасте. Так, все четыре скульптуры показывают его в возрасте 20, 40, 60 и 80 лет.

Сам аграрий утверждает, что проект усыпальницы — полностью его замысел. В качестве основы для проекта он взял мавзолей Наполеона и создал собственный.

Мавзолей будет открыт каждый день с 10.00 до 17.00, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю, — добавил мужчина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Москве закрыли доступ к мавзолею Ленина. О закрытии сообщили 22 апреля — в день, когда в России отмечают день рождения «вождя мирового пролетариата».



Источник: Суспільне