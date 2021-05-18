Легендарный нардеп-кнопкодав пополнил ряды новой фракции

https://racurs.ua/n154799-legendarnyy-nardep-knopkodav-popolnil-ryady-novoy-frakcii.html

Ракурс

Антон Яценко, легендарный нардеп-кнопкодав, 18 мая пополнил ряды новой фракции в Верховной Раде. Об этом во вторник во время пленарного заседания объявил первый заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук.

Стефанчук сообщил о вхождении народного депутата Антона Яценко в состав депутатской фракции «Батькивщина», — говорится в Твиттер-сообщении пресс-службы Рады.

Напомним, в феврале Яценко покинул депутатскую группу «Партия „За будущее“».

Яценко в 2007—2012 годах избирался в парламент от Блока Юлии Тимошенко. В 2011—2014 годах был в составе Партии регионов. В 2013 году был среди народных депутатов-подписантов скандального обращения в Сейм Польши с просьбой «признать Волынскую трагедию геноцидом против польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов».

16 января 2014 года во время Революции достоинства голосовал за диктаторские законы. В августе 2020 года Яценко возглавил Черкасскую областную организацию партии «За будущее». В январе-апреле 2020 года Яценко попал в перечень депутатов, которые пропустили более 90% голосований в Верховной Раде, по данным Комитета избирателей Украины. Также СМИ неоднократно фиксировали факты кнопкодавства парламентария и называли его рекордсменом по кнопкодавству в Раде.

В свое время Яценко часто упоминался в СМИ в связи с тендерной мафией, основанной на посредничестве в государственных закупках.