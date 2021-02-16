Фракцию Палицы покинул нардеп-кнопкодав

https://racurs.ua/n150518-frakciu-palicy-pokinul-nardep-knopkodav.html

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Депутат Антон Яценко, известный своими многократными фактами кнопкодавства в Верховной Раде, вышел из группы «За будущее», связанной с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом во вторник в ходе пленарного заседания объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Председательствующий объявил о выходе народного депутата Антона Яценко из состава депутатской группы «Партия „За будущее“», — информирует 16 февраля пресс-служба парламента.

Яценко в 2007—2012 годах избирался в парламент от Блока Юлии Тимошенко. В 2011—2014 годах был в составе Партии регионов. В 2013 году был среди народных депутатов-подписантов скандального обращения в Сейм Польши с просьбой «признать Волынскую трагедию геноцидом против польского населения и осудить преступные деяния украинских националистов». 16 января 2014 года во время Революции достоинства голосовал за диктаторские законы. В августе 2020 года Яценко возглавил Черкасскую областную организацию партии «За будущее».

В январе-апреле 2020 года Яценко попал в перечень депутатов, которые пропустили более 90% голосований в Верховной Раде по данным Комитета избирателей Украины. Также СМИ неоднократно фиксировали факты кнопкодавства парламентария и называли его рекордсменом по кнопкодавству в Раде.

В свое время Яценко часто упоминался в СМИ в связи с тендерной мафией, основанной на посредничестве в государственных закупках. Впоследствии Яценко организовал схему заработка на платной оценке имущества с помощью сайтов-посредников.