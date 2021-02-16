Із фракції Палиці пішов нардеп-кнопкодав

https://racurs.ua/ua/n150518-iz-frakciyi-palyci-pishov-nardep-knopkodav.html

Ракурс

Депутат Антон Яценко, відомий своїми багаторазовими фактами кнопкодавства у Верховній Раді, вийшов з групи «За майбутнє", пов’язаної з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це у вівторок оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Головуючий оголосив про вихід народного депутата Антона Яценка зі складу депутатської групи «Партія «За майбутнє"", — інформує 16 лютого прес-служба парламенту.

Яценко у 2007−2012 роках обирався до парламенту від Блоку Юлії Тимошенко. У 2011−2014 роках був у складі Партії регіонів. У 2013 році був серед депутатів-підписантів скандального звернення до Сейму Польщі з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів». 16 січня 2014 року під час Революції гідності голосував за диктаторські закони. У серпні 2020 року Яценко очолив Черкаську обласну організацію партії «За майбутнє".

У січні-квітні 2020 року Яценко потрапив в перелік депутатів, які пропустили понад 90% голосувань у Верховній Раді за даними Комітету виборців України. Також ЗМІ неодноразово фіксували факти кнопкодавства парламентаря й називали його рекордсменом з кнопкодавства у Раді.

Свого часу Яценко часто згадувався у ЗМІ у зв’язку із тендерною мафією, що ґрунтувалася на посередництві в державних закупівлях. Згодом Яценко організував схему заробітку щодо платної оцінки майна за допомогою сайтів-посередників.