«Батьківщина» прихистила одіозного нардепа-кнопкодава

Легендарний нардеп-кнопкодав поповнив лави нової фракції

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Ракурс

Антон Яценко, легендарний нардеп-кнопкодав, 18 травня поповнив лави нової фракції у Верховній Раді. Про це у вівторок під час пленарного засідання оголосив перший заступник спікера українського парламенту Руслан Стефанчук.

Стефанчук повідомив про входження народного депутата Антона Яценка до складу депутатської фракції «Батьківщина», — йдеться у Твіттер-повідомленні прес-служба Ради.

Нагадаємо, у лютому Яценко покинув депутатську групу «Партія «За майбутнє"".

У 2007−2012 роках нардеп обирався до парламенту від Блоку Юлії Тимошенко. У 2011−2014 роках був у складі Партії регіонів. У 2013 році був серед депутатів-підписантів скандального звернення до Сейму Польщі з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів». 16 січня 2014 року під час Революції гідності голосував за диктаторські закони. У серпні 2020 року Яценко очолив Черкаську обласну організацію партії «За майбутнє".

Згодом у січні-квітні 2020 року Яценко потрапив в перелік депутатів, які пропустили понад 90% голосувань у Верховній Раді за даними Комітету виборців України. Також ЗМІ неодноразово фіксували факти кнопкодавства парламентаря й називали його рекордсменом з кнопкодавства у Раді.

Свого часу Яценко часто згадувався у ЗМІ у зв’язку із тендерною мафією, що ґрунтувалася на посередництві в державних закупівлях.