Мавзолей. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154800-yak-u-napoleona-mavzoley-za-3-mln-dolariv-zbuduvav-sobi-ukrayinec-foto.html

Ракурс

Мавзолей за 3 млн доларів побудував для себе генеральний директор аграрного ТОВ «Земля і воля» Леонід Яковишин у Чернігові.

Усипальниця аграрія буде доступна для відвідування кожного дня, крім вихідних. Про це він заявив журналістам «Суспільного».





За словами Яковишина, на будівництво пішло 10 років. Лише саркофаг, у якому буде лежати тіло чоловіка, обійшовся йому в 150 тис. дол, він важить 23 тонни. Зокрема, одна з кришок саркофагу зроблена з червоного граніту вагою у 2,5 тонни.





Наразі будівництво мавзолею вже перебуває на фінальному етапі, воно обійшлося українському бізнесмену в 3 млн дол. Чимало коштів бізнесмена пішли на чотири позолочені скульптури чоловіка — на них він постає в різному віці. Так, усі чотири скульптури показують його у віці 20, 40, 60 та 80 років.





Сам аграрій заявляє, що проект усипальниці — повністю його задум. За основу проекту він узяв мавзолей Наполеона та створив власний.

Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10.00 до 17.00 години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю, — додав чоловік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Москві закрили доступ до мавзолею Леніна. Про закриття повідомили 22 квітня — у день, коли в Росії відзначають уродини «вождя світового пролетаріату».



Джерело: Суспільне