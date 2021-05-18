Київ накрила сильна гроза з градом

https://racurs.ua/ua/n154801-sylna-groza-z-gradom-nakryla-kyyiv-video.html

Ракурс

У Київ сьогодні, 18 травня, прийшла сильна гроза з градом.

Також у місті спостерігаються шквальний вітер та град, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Сильна злива, зокрема, спостерігається на київському Подолі, де дорогу залило водою. Також значні опади зафіксовані у центральній частині міста.

Гроза вже призвела до ускладнення дорожньої обстановки у столиці — у низці районів Києва спостерігаються затори.

Синоптики попереджають, що протягом 19−20 травня у столиці триватиме дощова погода, повідомляє «Главком».

Згідно з прогнозами, найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. У «Київавтодорі» вже дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі.

Нагадаємо, в Україні завтра, 19 травня, очікуються дощі та грози в низці регіонів.

Джерело: «РБК-Україна», «Главком»