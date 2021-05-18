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Київ накрила сильна гроза з градом
Сильна гроза з градом накрила Київ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154801-sylna-groza-z-gradom-nakryla-kyyiv-video.htmlРакурс
У Київ сьогодні, 18 травня, прийшла сильна гроза з градом.
Також у місті спостерігаються шквальний вітер та град, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Сильна злива, зокрема, спостерігається на київському Подолі, де дорогу залило водою. Також значні опади зафіксовані у центральній частині міста.
Гроза вже призвела до ускладнення дорожньої обстановки у столиці — у низці районів Києва спостерігаються затори.
Синоптики попереджають, що протягом 19−20 травня у столиці триватиме дощова погода, повідомляє «Главком».
Згідно з прогнозами, найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. У «Київавтодорі» вже дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі.
Нагадаємо, в Україні завтра, 19 травня, очікуються дощі та грози в низці регіонів.
Джерело: «РБК-Україна», «Главком»
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