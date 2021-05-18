Відео Кличка. Фото: Fасebook

https://racurs.ua/ua/n154802-klychko-opryludnyv-video-z-kamer-sposterejennya.html

Ракурс

Віталій Кличко, міський голова Києва, оприлюднив записи з камери відеоспостереження, на яких видно, як загін силовиків дзвонять у його квартиру, та у квартиру його сусідки.

За версією Кличка, відео є доказом того, що силовики приходили саме до нього. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Тому версія про якусь масштабну операцію проти контрабандистів, що, нібито, мешкають двома поверхами нижче в моєму під’їзді, виглядає непереконливою. Ретельніше якось треба, — заявив мер столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віталій Кличко вважає «не смішним» те, що силовики нібито переплутали його будинок із сусідом, якого підозрюють у контрабанді пального. Мер Києва заявляє, що на нього чинять психологічний тиск через політику щодо коронавірусу, яку проводить міський голова.