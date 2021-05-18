У будинку, де мешкає Віталій Кличко, відбувалися обшуки, скріншот відео

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У Службі безпеки України (СБУ) пояснили, чому сьогодні, 18 травня, її співробітники дзвонили у двері квартири, в котрій проживає мер Києва Віталій Кличко, а також у двері його сусідів.

У спецслужбі стверджують, що в такий спосіб намагалися отримати інформацію про фігурантів провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів, які розмістилися в квартирі, розташованій у цьому ж будинку. Про це в СБУ повідомили в коментарі виданню «Українська правда».

В СБУ запевняють, що, серед іншого, шукали адміністратора камер відеонагляду назовні та всередині будинку, щоб підтвердити причетність фігурантів провадження до приміщень, що розташовані на відповідному поверсі.

У спецслужбі наголошують, що у двері квартири Кличка та його сусідів ніхто не вривався, про що свідчить оприлюднене мером Києва відео.

Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження, — наголошують в СБУ. — СБУ діє виключно у рамках та у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян.



Нагадаємо, Кличко вважає сьогоднішні події психологічним тиском на нього, через здійснювану політику щодо епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: «Українська правда»