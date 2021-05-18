Обшуки в будинку Кличка — у СБУ розповіли, чому дзвонили в двері квартири мераhttps://racurs.ua/ua/n154814-obshuky-v-budynku-klychka-u-sbu-rozpovily-chomu-dzvonyly-v-dveri-kvartyry-mera.htmlРакурс
У Службі безпеки України (СБУ) пояснили, чому сьогодні, 18 травня, її співробітники дзвонили у двері квартири, в котрій проживає мер Києва Віталій Кличко, а також у двері його сусідів.
У спецслужбі стверджують, що в такий спосіб намагалися отримати інформацію про фігурантів провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів, які розмістилися в квартирі, розташованій у цьому ж будинку. Про це в СБУ повідомили в коментарі виданню «Українська правда».
В СБУ запевняють, що, серед іншого, шукали адміністратора камер відеонагляду назовні та всередині будинку, щоб підтвердити причетність фігурантів провадження до приміщень, що розташовані на відповідному поверсі.
У спецслужбі наголошують, що у двері квартири Кличка та його сусідів ніхто не вривався, про що свідчить оприлюднене мером Києва відео.
Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження, — наголошують в СБУ. — СБУ діє виключно у рамках та у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян.
Нагадаємо, Кличко вважає сьогоднішні події психологічним тиском на нього, через здійснювану політику щодо епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело: «Українська правда»