Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У будинку, де мешкає Віталій Кличко, відбувалися обшуки, скріншот відео

Обшуки в будинку Кличка — у СБУ розповіли, чому дзвонили в двері квартири мера

18 тра 2021, 17:25
999

У Службі безпеки України (СБУ) пояснили, чому сьогодні, 18 травня, її співробітники дзвонили у двері квартири, в котрій проживає мер Києва Віталій Кличко, а також у двері його сусідів.

У спецслужбі стверджують, що в такий спосіб намагалися отримати інформацію про фігурантів провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів, які розмістилися в квартирі, розташованій у цьому ж будинку. Про це в СБУ повідомили в коментарі виданню «Українська правда».

В СБУ запевняють, що, серед іншого, шукали адміністратора камер відеонагляду назовні та всередині будинку, щоб підтвердити причетність фігурантів провадження до приміщень, що розташовані на відповідному поверсі.

У спецслужбі наголошують, що у двері квартири Кличка та його сусідів ніхто не вривався, про що свідчить оприлюднене мером Києва відео.

Двоє співробітників СБУ у цивільному подзвонили у двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження, — наголошують в СБУ. — СБУ діє виключно у рамках та у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян.


Нагадаємо, Кличко вважає сьогоднішні події психологічним тиском на нього, через здійснювану політику щодо епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів