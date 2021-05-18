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Ракурс
СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

Сусіди Кличка займалися контрабандою пального з РФ — СБУ (ФОТО)

18 тра 2021, 14:02
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СБУ заявляє про ліквідацію схеми контрабанди пального з Росії та Білорусі на суму понад 100 млн грн.

Цю продукцію зловмисники постачали на адреси низки підприємств, а також фальсифікували митну документацію. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Переробляли цю «сировину» на нелегальних міні-НПЗ та продавали за готівку без оформлення документів, — зазначають в СБУ.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів).

Зазначається, що один із обшуків в межах цього кримінального провадження здійснювався у квартирі, розташованій поруч із помешканням мера Києва Віталія Кличка.

За цією адресою було виявлено:

  • документацію та печатки 68 юридичних осіб;
  • фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;
  • ноутбуки, електронну техніку;
  • необліковані кошти.

Загалом в межах обшуків, які відбувалися на території Київської, Чернігівської та Луганської областей, вилучили:

  • тіньову документацію;
  • печатки 300 фіктивних підприємств;
  • засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
  • банківські картки та велику суму готівки;
  • обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
  • метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об'ємом понад 1 тис. тонн.

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ


СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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