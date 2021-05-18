Сусіди Кличка займалися контрабандою пального з РФ — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154789-susidy-klychka-zaymalysya-kontrabandou-palnogo-z-rf-sbu-foto.htmlРакурс
СБУ заявляє про ліквідацію схеми контрабанди пального з Росії та Білорусі на суму понад 100 млн грн.
Цю продукцію зловмисники постачали на адреси низки підприємств, а також фальсифікували митну документацію. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Переробляли цю «сировину» на нелегальних міні-НПЗ та продавали за готівку без оформлення документів, — зазначають в СБУ.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів).
Зазначається, що один із обшуків в межах цього кримінального провадження здійснювався у квартирі, розташованій поруч із помешканням мера Києва Віталія Кличка.
За цією адресою було виявлено:
- документацію та печатки 68 юридичних осіб;
- фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;
- ноутбуки, електронну техніку;
- необліковані кошти.
Загалом в межах обшуків, які відбувалися на території Київської, Чернігівської та Луганської областей, вилучили:
- тіньову документацію;
- печатки 300 фіктивних підприємств;
- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
- банківські картки та велику суму готівки;
- обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
- метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об'ємом понад 1 тис. тонн.