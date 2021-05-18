СБУ ліквідувала схему контрабанди пального, фото: СБУ

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СБУ заявляє про ліквідацію схеми контрабанди пального з Росії та Білорусі на суму понад 100 млн грн.

Цю продукцію зловмисники постачали на адреси низки підприємств, а також фальсифікували митну документацію. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Переробляли цю «сировину» на нелегальних міні-НПЗ та продавали за готівку без оформлення документів, — зазначають в СБУ.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів).

Зазначається, що один із обшуків в межах цього кримінального провадження здійснювався у квартирі, розташованій поруч із помешканням мера Києва Віталія Кличка.

За цією адресою було виявлено:

документацію та печатки 68 юридичних осіб;

фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД;

ноутбуки, електронну техніку;

необліковані кошти.

Загалом в межах обшуків, які відбувалися на території Київської, Чернігівської та Луганської областей, вилучили: