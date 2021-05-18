Унікальні архівні фото жертв геноциду кримських татар оприлюднила СБУ

Архівне фото. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n154787-unikalni-arhivni-foto-jertv-genocydu-krymskyh-tatar-opryludnyla-sbu.html

Ракурс

Депортація кримських татар, яка відбулася в 1937—1938 роках через спротив більшовикам і боротьбу за свободу півострову від радянської влади, забрала та зламала життя тисячі людей.

Служба безпеки України (СБУ) поділилися унікальним архівом із фото кримських татар, яких розстріляла радянська влада. Відповідні фото опублікувала прес-служба СБУ в Facebook до роковин депортації кримських татар із Криму.





18 травня 1944 року радянська влада розпочала депортацію цілого народу, відправивши його за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато хто не витримав цих страждань і вже ніколи не повернувся додому. Це був наймасовіший етап сталінського геноциду кримськотатарського народу, — повідомили в СБУ.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ оприлюднила документи з архівів КДБ СРСР, у котрих містяться дані щодо намагань депортованих сталінським режимом із Криму в 1944 році кримських татар повернутися на півострів. Оприлюднення документів приурочене до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, котрий в Україні припадає на 18 травня.