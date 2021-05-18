Венедіктова оскаржила домашній арешт Медведчука — готує СІЗО

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Домашній арешт Віктора Медведчука оскаржив Офіс генерального прокурора. Раніше суд відправив проросійського нардепа від «Опозиційної платформи — За життя», якого підозрюють у державній зраді, під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Теж саме зробили й адвокати Медведчука. Про це 18 травня повідомив народний депутат від ОПЗЖ у Фейсбук Ренат Кузьмін.

У відомстві Ірини Венедіктової продовжують наполягати на запобіжному заході для Медведчука у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.

Натомість Кузьмін переконує, що рішення Печерського райсуду є незаконним й його необхідно скасувати. Коли відбудуться суди по розгляду апеляцій адвокатів Медведчука і Офісу генпрокурора поки невідомо.

Нагадаємо, 14 травня Венедіктова заявила про намір подати апеляцію. Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму. Йдеться про розвідку нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря. Також Медведчуку інкримінують передачу Росії через Козака інформації про прихований підрозділ Збройних сил України та намір створити проект «Промінь» задля вербування українців, які навчаються чи працюють в Росії.

Джерело: Громадське