Скільки українців не хочуть вакцинуватися від COVID-19. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n154786-skilky-ukrayinciv-ne-hochut-vakcynuvatysya-vid-covid-19-infografika.html

Ракурс

Вакцинуватися від коронавірусу не готові 42% українців навіть тоді, коли вакцина буде доступною.

Лише 18% опитаних однозначно готові отримати щеплення. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Найчастіше готові вакцинуватися люди старше 51 року — 22%. А більш ніж половина респондентів віком 18−35 років (51%) не готові вакцинуватися будь-якою вакциною.

Серед тих, хто хоче отримати щеплення проти коронавірусу, половинна віддають перевагу міжнародно визнаній вакцині, виготовленій в Європі або США.

При цьому 17% готові вакцинуватися будь-якою доступною вакциною. Найменше опитані довіряють препаратам, виробленим в Індії та Китаї.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 21 березня. Всього було опитано 2 тис. 400 жителів України віком 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Нагадаємо, 120 тис. доз вакцини Pfizer привезли 18 травня в Україну. Це перша партія із 470 тис. раніше законтрактованих доз. Щеплення нею розпочнуть після того, як надійдуть усі партії, оскільки саме в останній буде розчин для вакцини.