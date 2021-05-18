Сколько украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19

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Ракурс

Вакцинироваться от коронавируса не готовы 42% украинцев даже тогда, когда вакцина будет доступной.

Только 18% опрошенных однозначно готовы получить прививки. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Чаще всего готовы вакцинироваться люди старше 51 года — 22%. А больше половины респондентов в возрасте 18−35 лет (51%) не готовы вакцинироваться вовсе.

Среди тех, кто хочет получить прививку против коронавируса, половина предпочитает международно признанную вакцину, изготовленную в Европе или США.

При этом 17% готовы вакцинироваться любой доступной вакциной. Меньше всего опрошенные доверяют препаратам, произведенным в Индии и Китае.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 21 марта. Всего было опрошено 2 тыс. 400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Напомним, 120 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз. Прививки начнут делать после того, как поступят все партии, поскольку именно в последней будет раствор для вакцины.