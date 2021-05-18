Лукашенко закрыл крупнейший оппозиционный сайт, в редакции маски-шоу

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Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, закрыл крупнейший оппозиционный сайт Беларуси, который освещал акции протеста в соседней стране. Также в редакцию ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и к сотрудникам домой пришли силовики.

Комитет Госконтроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц медиа «возбуждено уголовное дело». Сайт tut. by на данный момент заблокирован. Кроме этого, сразу несколько редакторов СМИ сообщили о том, что к ним пришли силовики, в домах создателей портала идут обыски.

Пока по этой ситуации без комментариев, — заявили силовики.

Двери редакции tut. by запечатаны. Также силовики пришли в региональные офисы портала.

В доме главного редактора tut. bу Марины Золотовой силовики режима Лукашенко сломали дверь.

Кроме этого, сотрудники Департамента финансовых расследований наведались 18 мая в медиа hoster. by, av.by.

Напомним, 17 мая Лукашенко подписал законы, которые расширяют и усиливают полномочия силовых структур. Теперь, согласно обновленному закону о нацбезопасности, силовики наделяются правом применять боевую и специальную технику для подавления протестов, а также с них снимается ответственность за вред, причиненный в результате применения оружия и боевой техники.