Лукашенко закрив найбільший опозиційний сайт, в редакції маски-шоу (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n154784-lukashenko-zakryv-naybilshyy-opozyciynyy-sayt-v-redakciyi-masky-shou-foto.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заблокував найбільший опозиційний сайт Білорусі, який висвітлював акції протесту в сусідній країні. Також до редакції ТОВ «ТУТ БАЙ МЕДІА» і до співробітників додому прийшли силовики.

Комітет Держконтролю Білорусі повідомив, що стосовно посадових осіб медіа «порушено кримінальну справу». Сайт tut. by зараз не працює. Окрім цього, відразу кілька редакторів ЗМІ повідомили про те, що до них прийшли силовики, в будинках засновників порталу тривають обшуки.

Поки без коментарів, — заявили силовики.

Двері редакції tut. by опечатані. Також силовики прийшли в регіональні офіси порталу.

У будинку головного редактора tut. bу Марини Золотової силовики режиму Лукашенка виламали двері.

Окрім цього, співробітники Департаменту фінансових розслідувань навідалися 18 травня в медіа hoster. by, av.by.

Нагадаємо, 17 травня Лукашенко підписав закони, які розширюють і підсилюють повноваження силових структур. Тепер, згідно з оновленим законом про нацбезпеку, силовики наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку для придушення протестів, а також з них знімається відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок застосування зброї і бойової техніки.