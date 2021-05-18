ГБР завершило досудебное расследование в отношении Тупицкого

Александр Тупицкий. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n154783-gbr-zavershilo-dosudebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-tupickogo.html

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Александр Тупицкий, экс-глава Конституционного суда Украины (КСУ), остается фигурантом нескольких уголовных дел.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении бывшего судьи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в октябре 2018 года Александр Тупицкий, следуя корыстным мотивам и действуя в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находится в розыске, подкупил свидетеля для того, чтобы он отказался от показаний или дал заведомо ложные показания по делу о завладении активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод».

Кроме того, на протяжении 2018−2019 годоав экс-глава КСУ неоднократно давал заведомо ложные показания по этому делу в сочетании с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований 13 мая пришло с обысками к Александру Тупицкому, указ о назначении которого главой КСУ президент Владимир Зеленский отменил в марте. Обыск проходил по месту жительства Тупицкого.