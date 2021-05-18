Корабль. Фото: Думская

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Ракурс

Британский патрульный корабль HMS Trent P224 сегодня утром, 18 мая, прибыл в одесский порт.

В 10.30 он пришвартовался к причалу гавани. Об этом сообщает «Думская».





Новейший британский корабль вошел в Черное море 16 мая в ответ на скопление российских морских сил в регионе. По предварительной информации, судно пробудет в Одессе до 4 июня.





Отметим, что HMS Trent относится к типу River II. Он был введен в состав Военно-морских сил Великобритании только в августе 2020 года. Длина корабля составляет 90 метров, ширина 13 метров, осадка — 3,8 метра. Водоизмещение составляет более 2 тыс. тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж судна насчитывает 60 моряков. Вертолетная площадка может принять вертолет типа «Мерлин».





Известно, что начиная с апреля 2021 года патрульное судно базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе. Корабль был создан для борьбы с терроризмом, пиратством и для операции по предотвращению контрабанды.





Напомним, ранее мы сообщали, что патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent направляется в Черное море.

Источник: Думская