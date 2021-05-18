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Корабель. Фото: Думская

Новітній корабель королівського флоту засвітився в Одесі (ФОТО, ВІДЕО)

18 тра 2021, 12:57
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Британський патрульний корабель HMS Trent P224 сьогодні вранці, 18 травня, прибув в одеський порт.

О 10.30 він пришвартувався до причалу гавані. Про це повідомляє «Думская».

Новітній британський корабель увійшов у Чорне море 16 травня у відповідь на скупчення російських морських сил у регіоні. За попередньою інформацією, судно пробуде в Одесі до 4 червня.

Корабель. Фото: ДумскаяЗазначимо, що HMS Trent належить до типу River II. Він увійшов до складу Військово-морських сил Великої Британії тільки в серпні 2020 року. Довжина корабля складає 90 метрів, ширина 13 метрів, осадка — 3,8 метра. Водотоннажність складає понад 2 тис. тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж судна налічує 60 моряків. Вертолітний майданчик здатний прийняти вертоліт типу «Мерлін».

Корабель. Фото: ДумскаяВідомо, що починаючи з квітня 2021 року патрульне судно базується в британському порту Гібралтар і виконує завдання в Середземному морі та Гвінейській затоці. Корабель був створений для боротьби з тероризмом, піратством і для операцій щодо запобігання контрабанди.


Корабель. Фото: ДумскаяНагадаємо, раніше ми повідомляли, що патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великої Британії OPV Trent направляється в Чорне море.

Джерело: Думская

Джерело: Ракурс


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