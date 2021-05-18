Названо покупки на понад 50 тис. грн, які не вплинуть на субсидії

https://racurs.ua/ua/n154780-nazvano-pokupky-na-ponad-50-tys-grn-yaki-ne-vplynut-na-subsydiyi.html

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Субсидії з 1 травня в Україні громадяни отримуватимуть виключно у готівковій формі. Окрім цього, Міністерство соціальної політики уточнило перелік одноразових покупок на суму понад 50 тис. грн, які не вплинуть на позбавлення права на субсидію.

Переглянуто порядок врахування окремих видатків громадян, які одноразово сягають 50 тис. грн і більше. Зокрема, це купівля робіт, товарів, послуг будь-яких, крім оплати комунальних послуг, оплати медичних послуг, оплати навчання і подібних речей. Ці витрати не враховуються при призначенні житлової субсидії, — заявив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко на брифінгу 18 травня, який транслювався на сайті відеохостингу Youtube.

Чиновник нагадав, що з 1 травня при призначенні субсидій враховується інформація про здійснення внесків до статутних капіталів організацій, купівлю корпоративних прав, дороговартістних речей, рухомого та нерухомого майна на суму понад 50 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, з 1 травня субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок (здійснення одноразових вартісних витрат, операцій з купівлі банківських металів) на 50 тис. грн. Для оформлення субсидії на наступний період необхідно впродовж п’яти місяців подати нову заяву та декларацію.

Раніше під час перехідного періоду субсидія надавалася у грошовій формі, але за двома різними механізмами. Перший — це готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії. І близько 5%, що становить 160 тис. домогосподарств, отримували її у грошовій безготівковій формі за рахунок зарахування цих коштів на рахунок в «Ощадбанку», який проводив розрахунки з комунальними підприємствами. З 1 травня всі субсидії виплачуватимуться виключно у готівковій формі.