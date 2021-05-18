Як отримати субсидію готівкою, розповіли в Мінсоцполітики. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n154779-yak-otrymaty-subsydiu-gotivkou-rozpovily-v-minsocpolityky.html

Ракурс

Субсидії в Україні з 1 травня 2021 року надаються лише у готівковій формі безпосередньо споживачам.

У перехідному періоді субсидія надавалася у грошовій формі, але за двома різними механізмами, розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Перший механізм — це готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії. І близько 5%, що становить 160 тис. домогосподарств, отримували її у грошовій безготівковій формі шляхом зарахування цих коштів на рахунок в «Ощадбанку», який проводив розрахунки з підприємствами. З 1 травня цей перехідний процес завершується і всі субсидії з травня будуть виплачуватися громадянам лише у готівковій формі, — повідомив він.

Музиченко підкреслив, що отримувачі субсидії зможуть розпоряджатися залишками коштів уже в той місяць, за який отримали допомогу, а не чекати завершення опалювального сезону.

Українці, які в минулий опалювальний період отримували субсидію у безготівковій формі, зможуть отримати залишок коштів до грудня. Якщо субсидіант має рахунок в «Ощадбанку», то він може розраховувати на ці кошти уже зараз. А всім, хто не має такого рахунку, потрібно його відкрити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що програма житлових субсидій в Україні зазнала змін у травня 2021 року. Щоб оформити цей вид допомоги, треба протягом п’яти місяців подати оновлену заяву та декларацію. З метою уникнення утворення черг на підставі документів, поданих протягом цього часу, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня.