Как получить субсидию наличными, рассказали в Минсоцполитики. Фото: Слово и дело

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Субсидии в Украине с 1 мая 2021 года предоставляются исключительно в наличной форме непосредственно потребителям.

В переходном периоде субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя различными механизмами, рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Первый механизм — это наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии. И около 5%, что составляет 160 тыс. домохозяйств, получали ее в денежной безналичной форме за счет зачисления этих средств на счет в «Ощадбанке», который проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая этот переходный процесс заканчивается и все субсидии с мая будут выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме, — сообщил он.

Музыченко подчеркнул, что получатели субсидии смогут распоряжаться остатками средств уже в тот месяц, за который получили помощь, а не ждать завершения отопительного сезона.

Украинцы, которые в прошлый отопительный период получали субсидию в безналичной форме, смогут получить остаток средств до декабря. Если субсидиант имеет счет в «Ощадбанке», то он может рассчитывать на эти средства уже сейчас. А всем, у кого нет такого счета, нужно его открыть.

Напомним, ранее мы сообщали, что программа жилищных субсидий в Украине претерпела изменения в мае 2021 года. Чтобы оформить этот вид помощи надо в течение пяти месяцев подать обновленное заявление и декларацию. С целью избежания образования очередей, на основании документов, поданных в течение этого времени, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая.